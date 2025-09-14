На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше рассказали о речи Небензи, взбесившей Варшаву

Najwyższy Czas: речь Небензи в ООН возмутила польских политиков
true
true
true
close
MFA Russia/Global Look Press

Речь постоянного представителя России в ООН Василия Небензи об инциденте с дронами в Польше возмутила польских политиков, но они не нашли лучшего ответа, чем оскорбления. Об этом сообщает польский портал Najwyższy Czas.

«Небензя повторил заявление Москвы о том, что его страна не наносила удары по Польше <...>. Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого осыпав Россию оскорблениями», — говорится в сообщении.

В качестве примера журналисты приводят слова посла Польши в США Богдана Клихи, который обвинил Небензю во лжи, но аргументов против его тезисов выдвинуть не сумел.

13 сентября Небензя заявил, что раздуваемая истерия вокруг Польши выгодна президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским политикам, которые пытаются сорвать урегулирование конфликта на Украине.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

В Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в оборонном ведомстве объяснили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

В НАТО объявили о начале операции «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший польский судья обвинил Зеленского в нападении на Польшу.

Прилет дронов в Польшу
