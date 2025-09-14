На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Внук де Голля высмеял Европу за санкции против России

Пьер де Голль: санкции против России прежде всего ударили по самой Европе
Alexander Zemlianichenko/AP

Антироссийские санкции навредили прежде всего самой Европе, в то время как в России наблюдается экономический рост. Об этом РИА Новости заявил внук основателя Пятой республики во Франции Шарля де Голля Пьер.

«Вопреки санкциям, которые только Европе навредили, у вас экономический рост превышал четыре процента в год», — подчеркнул он.

По мнению внука Шарля де Голля, инфляция в России контролируется правительством. Кабмин РФ также занимается активным развитием внешней торговли, добавил он.

Пьер де Голль до этого призвал Россию помочь «обедневшему Западу», сохранившему лишь экономические интересы.

Выступая на XI Петербургском международном культурном форуме, Пьер де Голль отметил особую роль России как хранительницы культуры и фундаментальных ценностей. Он также поделился впечатлениями от посещения Мариинского театра, выразив сожаление, что многие французские артисты не признают очевидных достижений российской культуры.

Общественник добавил, что в России превосходный уровень образования, и отметил, что хотел бы растить детей в традиционных ценностях, участвовать в создании многополярного мира.

Ранее потомок де Голля призвал бороться вместе с Россией, а не против нее.

