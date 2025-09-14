Менее половины жителей Ленобласти пришли на выборы по итогам двух дней голосования

Явка на выборах губернатора Ленобласти по итогам двух дней составила почти 46,8%

Явка на выборах губернатора Ленинградской области по итогам двух дней голосования составила почти 46,8%. Об этом рассказал председатель регионального избиркома Михаил Лебединский.

«День прошел штатно, спокойно, но при этом достаточно активно. У нас на сегодняшний вечер на 20.00 проголосовало 669 299 избирателей - это почти 46,8%», — сообщил он.

Выборы в Ленобласти проходят с 12 по 14 сентября. Они проводится на 1014 избирательных участках. Избирателями Ленинградской области являются 1 434 735 человек.

Недавно женщина в костюме Бабы Яги пришла на избирательный участок в селе Соболево Старорусского округа Новгородской области. На представленных фото видно, что избирательный участок расположился в беседке на улице. После голосования женщина сфотографировалась с остальными избирателями.

Единый день голосования охватывает 81 регион России, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. Выборы проходят 12–14 сентября 2025 года. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Ране в РФ завели восемь уголовных дел из-за сообщений о происшествиях на выборах.