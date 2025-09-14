На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Менее половины жителей Ленобласти пришли на выборы по итогам двух дней голосования

Явка на выборах губернатора Ленобласти по итогам двух дней составила почти 46,8%
Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Явка на выборах губернатора Ленинградской области по итогам двух дней голосования составила почти 46,8%. Об этом рассказал председатель регионального избиркома Михаил Лебединский.

«День прошел штатно, спокойно, но при этом достаточно активно. У нас на сегодняшний вечер на 20.00 проголосовало 669 299 избирателей - это почти 46,8%», — сообщил он.

Выборы в Ленобласти проходят с 12 по 14 сентября. Они проводится на 1014 избирательных участках. Избирателями Ленинградской области являются 1 434 735 человек.

Недавно женщина в костюме Бабы Яги пришла на избирательный участок в селе Соболево Старорусского округа Новгородской области. На представленных фото видно, что избирательный участок расположился в беседке на улице. После голосования женщина сфотографировалась с остальными избирателями.

Единый день голосования охватывает 81 регион России, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. Выборы проходят 12–14 сентября 2025 года. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Ране в РФ завели восемь уголовных дел из-за сообщений о происшествиях на выборах.

