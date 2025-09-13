Мероприятие, посвященное памяти Кирка, пройдет 21 сентября в Аризоне

Мероприятие, посвященное памяти консервативного американского активиста Чарли Кирка, состоится 21 сентября в штате Аризона. Об этом сообщила основанная им организация Turning Point USA.

Мероприятие пройдет на стадионе в городе Глендейл.

«Вспомните с нами о замечательной жизни американской легенды Чарли Кирка и о его наследии», — говорится в публикации.

10 сентября Кирк был убит выстрелом в шею во время выступления перед студентами Университета долины Юта.

Кирк — американский правый политический активист, автор книг. Совместно с Биллом Монтгомери он основал в 2012 году организацию Turning Point USA, где занимал должность исполнительного директора.

Сразу после стрельбы, когда Кирк все еще считался находящимся в критическом состоянии, в Палате представителей США спикер Джонсон провел 30-секундную минуту молчания в память о Кирке, в которой участвовали все конгрессмены. Однако вслед за этим заседание переросло в ожесточенные перепалки и взаимные обвинения.

13 сентября был задержан предполагаемый убийца Кирка, им оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон, которого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. Уже известно, что Робинсону не нравились политические взгляды Кирка. На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что будет настаивать на смертной казни виновного в покушении на своего соратника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

