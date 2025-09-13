На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мероприятие, посвященное памяти Кирка, пройдет 21 сентября в Аризоне

Turning Point USA: в Аризоне состоится мероприятие, посвященное памяти Кирка
true
true
true
close
Brian Cahn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мероприятие, посвященное памяти консервативного американского активиста Чарли Кирка, состоится 21 сентября в штате Аризона. Об этом сообщила основанная им организация Turning Point USA.

Мероприятие пройдет на стадионе в городе Глендейл.

«Вспомните с нами о замечательной жизни американской легенды Чарли Кирка и о его наследии», — говорится в публикации.

10 сентября Кирк был убит выстрелом в шею во время выступления перед студентами Университета долины Юта.

Кирк — американский правый политический активист, автор книг. Совместно с Биллом Монтгомери он основал в 2012 году организацию Turning Point USA, где занимал должность исполнительного директора.

Сразу после стрельбы, когда Кирк все еще считался находящимся в критическом состоянии, в Палате представителей США спикер Джонсон провел 30-секундную минуту молчания в память о Кирке, в которой участвовали все конгрессмены. Однако вслед за этим заседание переросло в ожесточенные перепалки и взаимные обвинения.

13 сентября был задержан предполагаемый убийца Кирка, им оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон, которого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. Уже известно, что Робинсону не нравились политические взгляды Кирка. На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что будет настаивать на смертной казни виновного в покушении на своего соратника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились детали убийства активиста Кирка.

Все новости на тему:
Убийство Чарли Кирка в США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами