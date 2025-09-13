Появились подробности о подозреваемом в убийстве Чарли Кирка

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка (на фото) Тайлер Робинсон был замкнутым отличником, любившим видеоигры. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По данным издания, Робинсон вырос на тихой улице в спокойном уголке штата Юта. По словам соседей, его семья посещала богослужения в церкви.

Люди, знавшие молодого человека в детстве, описывали его как скромного, умного и веселого. Издание отмечает, что опрошенным было сложно соотнести свои воспоминания с тем фактом, что Робинсон может быть убийцей. В то же время член семьи юноши рассказал, что тот «в последние годы стал более политизированным».

Чарли Кирк был ранен в шею 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

Предполагаемый убийца активиста был задержан после того, как рассказал соседу в Discord, что собирается перепрятать оставленную в кустах винтовку. 22-летнего подозреваемого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. В момент задержания он был одет так же, как стрелявший в Кирка.

Ранее сообщалось, что ФБР проверяет, не было ли у убийцы Кирка сообщника.