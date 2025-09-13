На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каю Каллас обвинили в удушении Европы

Журналист Боуз обвинил Каллас в удушении Европы антироссийскими санкциями
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас «задушила» экономику Европы санкциями против РФ. Об этом в соцсети X заявил журналист Чей Боуз.

«Мы… задушили экономику Европы. Хорошая работа», — подчеркнул он.

12 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники писало о том, что Европейская комиссия (ЕК) выдвинет официальное предложение о 19-м пакете санкций против.

Ожидается, что официальное объявление о новых антироссийских санкциях будет сделано Брюсселем 17 сентября.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Китая из-за импорта энергоносителей РФ.

