На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

G7 изучит новые способы финансирования Украины за счет активов России

Министры финансов G7 договорились изучить механизмы увеличения поддержки Киева
true
true
true
close
РИА Новости

Министры финансов стран G7 договорились изучить дополнительные механизмы финансовой поддержки Украины за счет замороженных активов России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итоговое заявление по результатам встречи.

Встреча министров финансов под председательством канадского коллеги Франсуа-Филиппа Шампаня также была посвящена вопросам усиления давления на Россию, включая новые санкционные меры и пошлины.

«Министры G7 договорились изучить другие механизмы, которые позволили бы еще увеличить финансовую поддержку Украины», — говорится в сообщении.

12 сентября агентство Bloomberg писало, что США предложат странам G7 создать «механизм изъятия» замороженных суверенных российских активов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупреждала, что Россия жестко отреагирует в случае воровства Европейским союзом замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что внутренние проблемы в Европе ограничат западную поддержку Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами