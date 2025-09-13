G7 изучит новые способы финансирования Украины за счет активов России

Министры финансов стран G7 договорились изучить дополнительные механизмы финансовой поддержки Украины за счет замороженных активов России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итоговое заявление по результатам встречи.

Встреча министров финансов под председательством канадского коллеги Франсуа-Филиппа Шампаня также была посвящена вопросам усиления давления на Россию, включая новые санкционные меры и пошлины.

«Министры G7 договорились изучить другие механизмы, которые позволили бы еще увеличить финансовую поддержку Украины», — говорится в сообщении.

12 сентября агентство Bloomberg писало, что США предложат странам G7 создать «механизм изъятия» замороженных суверенных российских активов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупреждала, что Россия жестко отреагирует в случае воровства Европейским союзом замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что внутренние проблемы в Европе ограничат западную поддержку Украины.