В России отреагировали на отправку французских истребителей в Польшу

Посольство РФ в Париже осудило отправку французских истребителей в Польшу после инцидента с дронами. Обращение посольства цитирует ТАСС.

«Решение официального Парижа направить в Польшу французские боевые самолеты, .. отнюдь не будет способствовать мирному урегулированию украинского конфликта и снижению напряженности в регионе», — заявили в дипмиссии.

11 сентября Франция решила направить в Польшу три истребителя Rafale. ФРГ же направит на границу с Польшей два истребителя Eurofigher на фоне инцидента с БПЛА&

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее генерал бундесвера потребовал охрану для немецких военных в Литве.