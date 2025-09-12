Сикорский заявил, что Польша пока не намерена разрывать дипотношения с Россией

Глава МИД Польши Сикорский: пока нет оснований разрывать дипотношения с Россией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что в настоящий момент не считает целесообразным прекращение дипломатических связей с Российской Федерацией. Его слова приводит РИА Новости.

«В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, а также с конкурентами и противниками. Так что, пока я не вижу оснований для разрыва отношений (с Россией — прим. ред.)», — сказал Сикорский в ходе визита в Киев.

Он также напомнил о введенных Польшей ограничениях на передвижение российских дипломатов, в частности, запрете на выезд за пределы регионов их работы.

«Я закрыл два российских консульства. Мы призываем другие страны ЕС сделать то же самое», — подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией Польши были уничтожены дроны, назвав их «российскими». В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о наличии каналов связи между Польшей и Россией, благодаря которым польская сторона имеет возможность запросить разъяснения касательно данной ситуации.

