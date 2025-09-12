На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сикорский заявил, что Польша пока не намерена разрывать дипотношения с Россией

Глава МИД Польши Сикорский: пока нет оснований разрывать дипотношения с Россией
true
true
true
close
Czarek Sokolowski/AP

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что в настоящий момент не считает целесообразным прекращение дипломатических связей с Российской Федерацией. Его слова приводит РИА Новости.

«В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, а также с конкурентами и противниками. Так что, пока я не вижу оснований для разрыва отношений (с Россией — прим. ред.)», — сказал Сикорский в ходе визита в Киев.

Он также напомнил о введенных Польшей ограничениях на передвижение российских дипломатов, в частности, запрете на выезд за пределы регионов их работы.

«Я закрыл два российских консульства. Мы призываем другие страны ЕС сделать то же самое», — подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией Польши были уничтожены дроны, назвав их «российскими». В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о наличии каналов связи между Польшей и Россией, благодаря которым польская сторона имеет возможность запросить разъяснения касательно данной ситуации.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок объяснил, кому выгоден инцидент с дронами в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами