Посольство России заявило о росте напряженности из-за действий Норвегии и США

Посольство РФ в Осло: демонстрация силы Норвегией и США ведет к напряженности

Организуемые Норвегией и Соединенными Штатами акты «демонстрации силы» являются нелогичными и разрушительными, а также приводят к усилению военно-политической напряженности в северном регионе. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Норвегии, комментируя заход американского авианосца в Осло.

«Организуемые Норвегией и США «демонстрации силы» нелогичны и контрпродуктивны, поскольку, создавая очевидные угрозы нацбезопасности России и повышая вероятность опасных инцидентов, ведут лишь к росту военно-политической напряженности на Севере», — подчеркнули в дипведомстве.

12 сентября стало известно о прибытии в Осло крупнейшего в мире американского авианосца USS Gerald Ford, которое стало третьим визитом данного судна в норвежскую столицу за последние три года.

На прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведе заявил, что страны Балтии, Финляндия, Норвегия и Польша наращивают военное присутствие вблизи российских территорий.

Ранее Захарова назвала Норвегию лжемиротворцем.