В Греции лидер ультраправой партии досрочно вышел из тюрьмы

ERT: лидер ультраправой греческой «Золотой зари» Михалолиакос вышел на свободу
true
true
true
close
Костис Нтантамис/РИА Новости

Лидер запрещенной в Греции ультраправой политической партии «Золотая заря» Никос Михалолиакос вышел из тюрьмы после пяти лет заключения, сообщает телеканал ERT.

«Апелляционный совет Ламии удовлетворил запрос бывшего лидера «Золотой зари» на условно досрочное освобождение по состоянию здоровья», — сообщает источник.

Изначально Михалолиакосу назначили наказание в виде 13-ти лет тюремного заключения, передает источник. Суд признал его виновным в руководстве преступной организацией. Однако впоследствии судья постановил ему заменить оставшиеся восемь лет наказания домашним арестом.

Расследование деятельности «Золотой зари» началось в 2013 году после нападения на музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса. Судебный процесс длился пять с половиной лет и завершился 7 октября 2020 года признанием партии преступной организацией. Это стало первым в современной истории Европы подобным решением в отношении политической партии.

В сентябре 2015 сторонники «Золотой зари» организовали в Афинах масштабный митинг под лозунгом лозунг «Греция для греков» и требовали закрыть границы страны.

Ранее гражданку Греции осудили за неуважение к георгиевской ленте за пять мемов.

