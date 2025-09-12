На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп высказался об участии в похоронах консерватора Кирка

Трамп заявил, что пойдет на похороны консерватора Кирка
Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил об участии в похоронах консервативного активиста Чарли Кирка.

«И я также иду на похороны великого джентльмена по имени Чарли Кирк», — сказал глава государства.

В среду, 10 сентября, во время выступления в Университете долины Юта консервативный активист получил огнестрельное ранение в шею. Стреляли с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого Кирк падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста доставили в больницу в критическом состоянии, он не выжил.

31-летний Кирк давно поддерживал Трампа. Еще в 2016 году он выступал на Национальном съезде Республиканской партии. В соцсетях на активиста подписаны около 100 млн человек, у него была авторская программа Charlie Kirk Show. Консерватор также был против военной поддержки Украины. По его мнению, этот конфликт выгоден правящему классу и военно-промышленному комплексу республики, а Крым не получится отвоевать силой, так как он часть России.

Ранее в Совфеде усмотрели в покушении на Кирка предупреждение Трампу.

