Трамп рассказал, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан

Трамп: подозреваемого в убийстве Чарли Кирка задержали
true
true
true
close
Manuel Balce Ceneta/AP

Подозреваемый в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка задержан. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, с большей вероятностью мы поймали его. Он под стражей. Все провели огромную работу», — сказал он.

По словам главы Белого дома, «кто-то очень близкий» к подозреваемому «сдал его».

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирку был 31 год. На его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп рассказал, боится ли он за свою безопасность после покушения на Кирка.

