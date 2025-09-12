На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новая глава МИД Британии приехала в Киев

Новая глава МИД Британии Иветт Купер совершила первую командировку в Киев
true
true
true
close
Martyn Wheatley/Global Look Press

Новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер прибыла в Киев. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

Купер была назначена на пост главы МИД на прошлой неделе. Поездка в украинскую столицу стала ее первым визитом на этой должности.

«Глава МИД Британии Иветт Купер прибыла в Киев», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Незадолго до этого газета The Guardian писала, что британский принц Гарри тоже «неожиданно» прибыл в Киев. Он заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения.

Кроме того, в тот же день Украину посетил и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Украинское издание «Страна.ua» опубликовало фото, как его с поезда встретил украинский коллега Андрей Сибига.

При этом данных об официальном визите польского представителя не сообщалось. Цель пребывания главы польского МИД в Киеве также неизвестна.

Ранее стало известно, когда новый министр иностранных дел Британии посетит Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами