Новая глава МИД Британии приехала в Киев

Новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер прибыла в Киев. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

Купер была назначена на пост главы МИД на прошлой неделе. Поездка в украинскую столицу стала ее первым визитом на этой должности.

«Глава МИД Британии Иветт Купер прибыла в Киев», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Незадолго до этого газета The Guardian писала, что британский принц Гарри тоже «неожиданно» прибыл в Киев. Он заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения.

Кроме того, в тот же день Украину посетил и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Украинское издание «Страна.ua» опубликовало фото, как его с поезда встретил украинский коллега Андрей Сибига.

При этом данных об официальном визите польского представителя не сообщалось. Цель пребывания главы польского МИД в Киеве также неизвестна.

Ранее стало известно, когда новый министр иностранных дел Британии посетит Украину.