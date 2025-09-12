МИД Японии сменил риторику касательно поездок граждан в Россию

МИД Японии изменил предупреждение о поездках в РФ, допустив их при необходимости

Министерство иностранных дел Японии скорректировало предупреждение об опасности поездок в Россию. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, передает РИА Новости.

Теперь граждан Японии не просят воздержаться от любых поездок в России. В рекомендации стала фигурировать формулировка «в случаях неизбежной необходимости пребывание допускается (поездка)».

«В отличие от ситуации, существовавшей на момент первоначального объявления рекомендаций о прекращении поездок, сейчас, за исключением некоторых районов, общая обстановка в РФ относительно стабильна», — пояснил Хаяси.

В случае принятия особых мер предосторожности, а также наличия необходимости отправиться в Россию, такие поездки не будут запрещаться, пояснил он.

До этого правительство Японии приняло решение освободить нефть с проекта «Сахалин-2» от ранее сниженного потолка цен. Поставки нефти с «Сахалина-2» связаны с газовыми контрактами. Япония в рамках договоренности получает около 9% всего объема сжиженного природного газа (СПГ), добытого в рамках проекта.

Ранее Япония сняла санкции с четырех россиян.