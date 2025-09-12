На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Памфилова назвала количество участников СВО, выдвинутых на посты глав регионов

Памфилова: двух участников СВО выдвинули кандидатами на посты глав регионов
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Два участника спецоперации на Украине были выдвинуты кандидатами на посты глав регионов. Об этом сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, передает ТАСС.

«В этом году на выборах всех уровней было выдвинуто 1 616 кандидатов — участников специальной военной операции», — заявила она.

По словам Памфиловой, в России формируется новая группа политиков и общественных деятелей среди ветеранов СВО. Она добавила, что сообщество будет набирать популярность, поскольку Россия в этом нуждается.

В публикации говорится, что на выборах депутатов законодательных органов в 11 регионах России выдвинуто 189 кандидатов из числа военнослужащих СВО.

Чиновница подчеркнула, что будет с интересом, вниманием и добрыми чувствами следить за судьбой кандидатов.

Единый день 12-14 сентября 2025 года голосования охватит 81 регион, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

Ранее в России запустили цифровую автоматизированную систему «Выборы».

