Великобритания ввела санкции против «теневого флота» России

Великобритания добавила в список санкций 70 судов, перевозящих нефть из России

Великобритания пополнила список антироссийских санкций 70 судами, которые, по версии Лондона, связаны с российскими нефтяными поставками. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

«Соединенное Королевство продолжает предпринимать усилия против «теневого флота», обслуживающего российский нефтяной экспорт. Сегодня санкции вводятся против еще 70 судов», — говорится в сообщении.

На текущий момент Британия внесла в санкционный список самое большое количество российских танкеров среди других европейских стран.

До этого сообщалось, что санкции были введены против «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» и предприятия химической промышленности «Анозит».

Помимо этого, в дополненный список попали производитель конденсаторов АО «Элеконд», АО «Опытное конструкторское бюро «Икар» и производитель оптоэлектронной техники АО «Протон».

