В МИД Турции высказались о мирных переговорах по Украине

Фидан: Турция рассчитывает на возобновление мирных переговоров по Украине
Александр Кряжев/РИА Новости

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление мирных переговоров по Украине с приостановленной точки. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что турецкая сторона неоднократно подчеркивала риск распространения конфликта.

«Мы не только заявляли об этом, но выступали с различными инициативами. Приняли у себя мирные переговоры, процесс обмена пленными, и продолжим это делать. Мы видим риски, к сожалению, они реализуются», — отметил Фидан.

Накануне американский военный аналитик Дженнифер Кавана заявил, что Европа и Украина рискуют упустить шанс на мир, если продолжат игнорировать сигналы России о готовности к переговорам.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что жесткая милитаристская позиция европейских стран осложняет урегулирование конфликта на Украине.

Песков привел в пример заявление председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости превратить Украину в «стального ежа», назвав такой подход проявлением «оголтелого милитаризма».

Ранее бывший соратник Трампа раскрыл, в каком случае НАТО придется «противостоять Путину» силой.

