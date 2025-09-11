На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил, что очень ценит письмо Трампа

Лукашенко заявил, что очень ценит письмо Трампа и умеет читать между строк
РИА Новости/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность американскому коллеге Дональду Трампу за его письмо и заявил, что «очень ценит» это послание. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Прежде всего я прошу передать Дональду и первой леди США [благодарность] за те поздравления, которые они направили в мой адрес, и пожелания. Мы понимаем, умеем читать между строк. Мы очень ценим это послание Дональда Трампа», — сказал белорусский лидер.

11 сентября Лукашенко встретился в Минске с заместителем специального посланника президента Соединенных Штатов по Украине Джоном Коулом. На встрече Коул передал главе Белоруссии письмо от американского лидера и его супруги Мелании Трамп. В письме хозяин Белого дома передал наилучшие пожелания по случаю дня рождения Лукашенко. Также президент Соединенных Штатов отметил, что американская сторона «особенно удовлетворена» признанием победы белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

Ранее Лукашенко оценил шансы Трампа на Нобелевскую премию мира.

Второй срок Трампа
