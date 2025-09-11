На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американист назвал цель предстоящего телефонного разговора Трампа и Путина

Политолог Блохин допустил, что Трамп надеется на следующую встречу с Путиным
true
true
true
close
Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о возможных целях предстоящего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Эксперт предположил, что результатом беседы может стать следующая встреча двух лидеров.

«То есть встреча, условно говоря, как некий этап, попытка по урегулированию украинского конфликта. <...> Украинское урегулирование начинает пробуксовывать и затягиваться. Эффекта не дает никакого Трампу. То есть США там теряют время, ресурсы и энергию. При этом без каких-либо успехов. Поэтому, скорее всего, пытается снова вернуть этот дух Аляски», — считает Блохин.

По его мнению, Трамп понимает, что мирный трек сходит на нет из европейских политиков, пытающихся его «перевоспитать» и направить на путь русофобии.

Накануне Трамп заявил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, его беседа с лидером России состоится на текущей неделе или в начале следующей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом сообщил, что в настоящее время нет договоренностей о будущем телефонном разговоре двух президентов.

Ранее в США рассказали о мнении Трампа об экономической изоляции России.

