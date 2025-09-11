На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт оценил планы главы ЕК выдать Украине активы РФ в качестве репараций

Экономист Осипов: действия ЕС в отношении активов РФ являются воровством
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

В Министерстве иностранных дел РФ неоднократно называли воровством присвоение российских активов Европейским союзом (ЕС). Об этом в беседе с Tsargrad.tv напомнил заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов, комментируя планы Европейской комиссии (ЕК) использовать замороженные в ЕС финансовые средства России для выдачи кредитов в виде «репараций» Украине.

«Пардон, мы, мягко говоря, не проигрываем эту войну. Репарации платит проигравшая сторона. Поэтому это очередная химера в головах руководителей ЕС», — сказал эксперт.

По его мнению, необходимо разработать механизмы компенсации замороженных активов РФ.

«Есть активы коммерческих компаний, первое. Второе, есть активы на счетах Центрального банка, которые принадлежат иностранным участникам международных экономических отношений», — отметил Осипов.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, заявила, что Европейская комиссия не намерена конфисковывать замороженные активы России, но использует их для выдачи кредитов в виде «репараций» Украине.

По ее словам, странам ЕС нужно срочно работать над новым решением, чтобы финансировать военный ответ Украины на основе активов РФ.

Ранее Украина получила от ЕС транш помощи в размере €1 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами