Эксперт оценил планы главы ЕК выдать Украине активы РФ в качестве репараций

В Министерстве иностранных дел РФ неоднократно называли воровством присвоение российских активов Европейским союзом (ЕС). Об этом в беседе с Tsargrad.tv напомнил заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов, комментируя планы Европейской комиссии (ЕК) использовать замороженные в ЕС финансовые средства России для выдачи кредитов в виде «репараций» Украине.

«Пардон, мы, мягко говоря, не проигрываем эту войну. Репарации платит проигравшая сторона. Поэтому это очередная химера в головах руководителей ЕС», — сказал эксперт.

По его мнению, необходимо разработать механизмы компенсации замороженных активов РФ.

«Есть активы коммерческих компаний, первое. Второе, есть активы на счетах Центрального банка, которые принадлежат иностранным участникам международных экономических отношений», — отметил Осипов.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, заявила, что Европейская комиссия не намерена конфисковывать замороженные активы России, но использует их для выдачи кредитов в виде «репараций» Украине.

По ее словам, странам ЕС нужно срочно работать над новым решением, чтобы финансировать военный ответ Украины на основе активов РФ.

Ранее Украина получила от ЕС транш помощи в размере €1 млрд.