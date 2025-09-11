Памфилова заявила, что единый день голосования будет масштабным

Памфилова: единый день голосований в 2025 году станет масштабным

Единый день голосования (ЕДГ) будет масштабным — он пройдет 14 сентября и охватит 81 регион. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

Во время своего выступления в информационном центре ЦИК России она заявила, что всего в стране пройдет более 5 тыс. кампаний. Потенциально проголосовать на выборах смогут более половины избирателей РФ — порядка 55 млн человек.

Глава ЦИК отметила, что в рамках единого дня голосования планируется заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

Она уточнила, что пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы глав 21 субъекта Федерации, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в субъектах РФ, а также муниципальные выборы.

В 24 регионах России будет проведено Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) с использованием Федеральной платформы, разработанной по заказу ЦИК России.

До этого комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России допустила вероятность увеличения попыток антироссийских сил вовлечь граждан страны, в том числе несовершеннолетних, в совершение преступлений на избирательных участках на выборах 12 — 14 сентября.

Ранее эксперты оценили перспективу полного отказа от бумажных бюллетеней в пользу ДЭГ.