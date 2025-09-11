Политик Филиппо: ЕС использует инцидент с БПЛА в Польше для срыва переговоров

Страны Евросоюза используют инцидент с беспилотником в небе над Польшей, чтобы сорвать мирные переговоры по Украине. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Еврократия переходит в режим военной истерии, чтобы разжечь атмосферу войны против России, помешать заключению мирного соглашения и запугать общественность!» — написал Филиппо.

По его оценке, действующие главы стран Европы могут остаться у власти лишь при условии продолжения конфликта.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

