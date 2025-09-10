Военный эксперт: Украина втягивает Польшу в конфликт

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше. По его мнению, Киев хочет втянуть Варшаву в конфликт, запуская дроны. Эксперт напомнил, что подобные провокации были и ранее — в 2023 и в 2024 годах.

Сама Польша при этом вряд ли знала о намерениях Украины и участвовала в этом, считает он.

«Польше это невыгодно, по крайней мере сейчас точно. Время уже другое, не то, когда агрессия в Европе в отношении РФ была на максимальном уровне. А сейчас уже накал страстей снизился, и это никому не надо. Тем более США это не приветствует, мягко говоря», — сказал Попов.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск утром рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны».

Позднее глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в России призвали не реагировать на заявления Туска о «российских дронах».