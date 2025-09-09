На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом: удар по Дохе может открыть путь к миру на Ближнем Востоке

Белый дом: Трамп считает, что удар Израиля по Дохе может привести к миру
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Удар Израиля по катарской столице Дохе может открыть путь к миру в ближневосточном регионе, считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент Трамп считает, что этот печальный инцидент может стать возможностью для установления мира», — сказала Левитт.

9 сентября Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили причастность Тель-Авива к атаке.

Катар осудил израильский удар по членам политбюро ХАМАС в Дохе и начал расследование инцидента на максимально высоком уровне.

СМИ писали о ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи во время удара, однако представители движения это отрицают.

Ранее сообщалось, что ХАМАС возложил ответственность за удар по столице Катара на США.

Все новости на тему:
Удар Израиля по Дохе
