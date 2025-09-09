Кая Каллас рассказала полупустому залу Европарламента о тратах на Украину

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила перед полупустым залом Европарламента с докладом о тратах европейских стран на поддержку Украины. Текст ее выступления опубликован на сайте дипломатического ведомства ЕС.

«Общая сумма поддержки Украины с начала конфликта в 2022 году превысила $169 млрд <...>. Только в этом году страны ЕС выделят больше, чем когда-либо прежде: $25 млрд», — рассказала глава евродипломатии.

По словам Каллас, ЕС предоставил Киеву поддержку в различных вариациях: в виде вооружений и техники, а также кредитов.

3 сентября Каллас заявила, что Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ким Чен Ын и Масуд Пезешкиан, которые находились вместе на военном параде в Пекине, представляют «автократический союз». По ее словам, лидеры Китая, России, Ирана и Северной Кореи «ищут быстрый путь к новому мировому порядку».

Ранее Мария Захарова назвала Каллас «критически безграмотной».