В Белом доме ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Белый дом пока не готов анонсировать новый телефонный разговор Путина с Трампом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Белый дом пока не готов анонсировать новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом передает РИА Новости.

Трамп 8 сентября сообщил о намерении провести телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение ближайших дней.

5 сентября президент США также заявил, что собирается в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой.

При этом в этот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле пока не слышали, чтобы поступал запрос от Соединенных Штатов на разговор Путина с Трампом.

При этом глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что США готовы усилить санкционное давление на Россию, но для этого Вашингтону нужна поддержка партнеров в Европе. Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет выразил уверенность, что 7-8 сентября США «будут много обсуждать» масштабы санкций и сроки их введения.

Ранее Трамп заявил, что готов перейти ко «второму этапу» санкций против России.

