BFMTV: Макрон выбрал нового премьер-министра Франции, его имя не называется

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьера страны после ухода в отставку предыдущего министра Франсуа Байру. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Макрон выбрал нового премьер-министра», — говорится в сообщении.

При этом имя выбранного кандидата не приводится.

9 сентября теперь уже бывший премьер-министр прибыл в Елисейский дворец в Париже чтобы подать президенту прошение об отставке. Газета The New York Times писала, что трудности с поиском нового премьер-министра могут привести к отставке самого Макрона.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что французский лидер своей политической несостоятельностью ввергает Европу в хаос. В публикации говорится, что Макрон возглавляет так называемую «коалицию желающих» по отправке войск на Украину, но сам является «хромой уткой». Глава государства пытается показать себя сильным лидером, однако пока Франция слабо продвигается вперед.

Ранеее во Франции рассказали о возможных попытках Макрона остаться у власти.