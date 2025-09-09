На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщают, что Макрон выбрал нового премьера Франции

BFMTV: Макрон выбрал нового премьер-министра Франции, его имя не называется
true
true
true
close
Abdul Saboor/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьера страны после ухода в отставку предыдущего министра Франсуа Байру. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Макрон выбрал нового премьер-министра», — говорится в сообщении.

При этом имя выбранного кандидата не приводится.

9 сентября теперь уже бывший премьер-министр прибыл в Елисейский дворец в Париже чтобы подать президенту прошение об отставке. Газета The New York Times писала, что трудности с поиском нового премьер-министра могут привести к отставке самого Макрона.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что французский лидер своей политической несостоятельностью ввергает Европу в хаос. В публикации говорится, что Макрон возглавляет так называемую «коалицию желающих» по отправке войск на Украину, но сам является «хромой уткой». Глава государства пытается показать себя сильным лидером, однако пока Франция слабо продвигается вперед.

Ранеее во Франции рассказали о возможных попытках Макрона остаться у власти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами