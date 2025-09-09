На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ООН рассказали, получали ли запросы на проведение заседания по атаке на Катар

СБ ООН не получал запросов на проведение заседания по атаке Израиля на Катар
Владимир Астапкович/РИА Новости

Запросов на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Катара пока не поступало. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Республики Корея при всемирной организации, председательствующего в СБ ООН в сентябре.

«Это верно», — сообщили дипломаты, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. По информации журналистов, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

Одним из пострадавших в результате удара стал сын лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейя. Он не выжил, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя палестинского движения.

Комментируя ситуацию, в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за произошедшее ответственность. При этом в заявлении Катар как место проведения операции не упоминался.

Ранее журналисты выяснили, что обсуждали лидеры ХАМАС в момент атаки ЦАХАЛ на офис движения в Дохе.

Удар Израиля по Дохе
