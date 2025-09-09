В ООН рассказали, получали ли запросы на проведение заседания по атаке на Катар

СБ ООН не получал запросов на проведение заседания по атаке Израиля на Катар

Запросов на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Катара пока не поступало. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Республики Корея при всемирной организации, председательствующего в СБ ООН в сентябре.

«Это верно», — сообщили дипломаты, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. По информации журналистов, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

Одним из пострадавших в результате удара стал сын лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейя. Он не выжил, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя палестинского движения.

Комментируя ситуацию, в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за произошедшее ответственность. При этом в заявлении Катар как место проведения операции не упоминался.

Ранее журналисты выяснили, что обсуждали лидеры ХАМАС в момент атаки ЦАХАЛ на офис движения в Дохе.