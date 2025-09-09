«Все выглядит хорошо»: в минобороны Израиля оценили удар по Дохе

Минобороны Израиля: после удара по ХАМАС в Дохе все выглядит хорошо

В Израиле считают, что после ударов по Дохе в рамках операции против лидеров палестинского движения ХАМАС «все выглядит хорошо». Об этом заявили в министерстве обороны Израиля, передает газета Times of Israel.

«Все выглядит хорошо, мы знали, что ХАМАС попытается скрыть то, что там произошло», — подчеркнул он.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.

