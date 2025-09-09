Белоруссия объяснила ЕС свою позицию по поводу закрытия Польшей границы

МИД Белорусси: Минск донес до ЕС свою позицию по поводу закрытия границы Польшей

Власти Белоруссии выразили протест решению Польши закрыть границу и уже довели свою позицию по ситуации поверенному в делах Евросоюза в республике Стену Нерлову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление белорусского МИД.

«Подобные меры являются продолжением курса на подрыв отношений с соседними странами и способствуют дальнейшей эскалации <...>. Эта позиция была также доведена до сведения поверенного в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стена Нерлова», — говорится в сообщении.

Утверждается, что Нерлов пообещал, что в ЕС дадут оценку действиям Варшавы «на предмет соразмерности предпринятых мер».

9 сентября министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил, что республика введет временное закрытие границы с Белоруссией в связи с проведением военных учений «Запад-2025». По словам главы МВД, ограничительные меры носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности.

Совместные учения Москвы и Минска «Запад-2025» состоятся с 12 по 16 сентября на белорусской территории. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что учения нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее сообщалось, что Литва усилит охрану границы из-за российско-белорусских военных учений.