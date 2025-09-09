В МИД Белоруссии прокомментировали решение Польши закрыть границу

Решение Польши закрыть границу с Белоруссией безосновательно и вредоносно по отношению к странам как Востока, так и Запада. Об этом заявили в белорусском МИД.

«Данный шаг выглядят безосновательным, особенно учитывая полную открытость и прозрачность белорусских учений для международного сообщества (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что приостановление работы пропускного пункта свидетельствует не столько о наличии угрозы со стороны Беларуси, сколько о намерении скрыть действия польских властей.

9 сентября министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявила, что республика введет временное закрытие границы с Белоруссией в связи с проведением совместных военных учений «Запад-2025». По словам главы МВД, ограничительные меры носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности в период проведения масштабных учений.

Ранее власти Польша решили выслать белорусского дипломата.