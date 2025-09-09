На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД Катара назвало ситуацию в Дохе безопасной

МВД Катара заявило, что ситуацию в Дохе «можно считать безопасной»
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

МВД Катара заявило, что ситуацию в Дохе после атаки Израиля на руководство палестинского движения ХАМАС «можно считать безопасной». Об этом сообщает ТАСС.

«Взрывы связаны с атакой на штаб-квартиру ХАМАС. МВД подтверждает, что специализированные группы выполняют свои обязанности, ситуацию можно считать безопасной. Призываем всех получать информацию только из официальных источников», — отметило ведомство.

До этого официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что силы безопасности и спасатели приняли все необходимые меры для минимизации последствий атаки Израиля по Дохе. По данным ведомства, оперативно были приняты меры для сдерживания последствий атаки, а также для обеспечения безопасности жителей и прилегающих территорий.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что Катар приостанавливает свои посреднические усилия по сделке между палестинским движением ХАМАС и Израилем до дальнейшего уведомления.

Ранее в Катаре заявили об усугублении эскалации в секторе Газа из-за Израиля.

Удар Израиля по Дохе
