В Израиле объяснили, какие события подтолкнули к решению ликвидировать лидеров ХАМАС

Израиль решил уничтожить лидеров ХАМАС после терактов в Иерусалиме и Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ликвидировать руководство палестинского движения ХАМАС после терактов, которые произошли 8 сентября в Иерусалиме и в Газе. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, пишет РИА Новости.

«После вчерашних терактов в Иерусалиме и Газе Нетаньяху поручил всем структурам безопасности подготовиться к ликвидации руководства ХАМАС. Министр обороны полностью поддержал это решение», — отмечается в сообщении.

9 сентября Армия обороны Израиля сообщила, что Военно-воздушные силы страны нанесли точечный удар по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе. В ЦАХАЛ отметили, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба среди мирного населения, включая использование точного оружия и дополнительные данные разведки.

Катар осудил израильский удар по членам политбюро ХАМАС в Дохе и начал расследование инцидента на максимально высоком уровне.

Теракт в Иерусалиме произошел 8 сентября. Вооруженные люди зашли в автобус на улице Игаль Ядин, после чего открыли огонь по пассажирам, шесть из которых получили несовместимые с жизнью ранения. Нападавшие были ликвидированы. По словам главы МИД Израиля Гидеона Саара, сотрудники правоохранительных органов считают, что атаку организовали два палестинца.

Ранее Саудовская Аравия осудила удар Израиля по Катару.