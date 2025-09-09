На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Израиль взрывом в Дохе нанес удар по «всем лидерам ХАМАС»

Axios: в Доху приехали все лидеры ХАМАС, когда в городе произошел взрыв
Shutterstock

В Дохе, где 9 сентября произошел взрыв, находился «весь список лидеров ХАМАС». Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный сотрудник разведки заявил, что «в здании находился весь список лидеров ХАМАС», когда прогремели бомбы», — говорится в сообщении портала.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщал, что в Дохе произошло несколько взрывов, предварительно, после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штаб-квартире ХАМАС.

Отмечалось, что взрывы стали результатом удара израильской армии по офису палестинского радикального движения, в котором происходила встреча его руководства.

Катар начал расследование на максимально высоком уровне по факту нападения на членов политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе.

Ранее сообщалось о ликвидации одного из лидеров ХАМАС в результате атаки Израиля.

