В США заявили о готовности Киева к остановке боев по линии фронта

Эмиссар США Уитакер: Киев согласится на прекращение огня в обмен на гарантии

Украина готова пойти на прекращение боевых действий по текущей линии фронта при условии предоставления ей гарантий безопасности. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

«Они (руководство Украины. — «Газета.Ru») готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности», — сказал дипломат.

По его словам, для завершения конфликта необходимо продолжать оказание давления на Москву. Уитакер отметил, что при таком сценарии «стороны должны будут прийти к согласию».

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что заморозка линии фронта рассматривается как один из возможных сценариев завершения российско-украинского конфликта.

Он отметил, что окончательное решение будет принимать президент Украины Владимир Зеленский. Подоляк добавил, что в данный момент продолжаются консультации с европейскими и американскими партнерами. По его словам, Запад должен инвестировать в справедливое завершение конфликта, чтобы Россия не получила выгоды.

Ранее Стубб назвал четыре направления гарантий безопасности Украины.