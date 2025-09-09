Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business заявил, что мирное соглашение по Украине может включать в себя пункт о защите приходов, входящих в Русскую православную церковь (РПЦ), а также русскоговорящих украинцев.

«Нам придется добиться согласия обеих сторон, каким бы ни было это соглашение, будь то, к примеру, защита российских церквей на Украине или русскоязычных граждан Украины», — отметил Уитакер.

Он добавил, что сейчас есть «определенные рамки» будущего соглашения.

4 сентября специальный представитель Министерства иностранных дел РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил, что ведомство продолжит добиваться осуждения всех фигурантов антицерковного процесса на Украине.

Он отметил, что российская сторона постоянно транслирует крайнюю озабоченность ситуацией на Украине. То же относится ко многим иностранным религиозным и политическим деятелям, правозащитным структурам. При этом их беспокойство «до сих пор не находит своего отражения в оценках большинства международных организаций», подчеркнул дипломат.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, кто ответственен за гонения на УПЦ.