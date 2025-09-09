На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Постпред США при НАТО раскрыл детали сделки по Украине

Уитакер: сделка по Украине может включать защиту русскоговорящего населения
true
true
true
close
Marta Fiorin/Reuters

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business заявил, что мирное соглашение по Украине может включать в себя пункт о защите приходов, входящих в Русскую православную церковь (РПЦ), а также русскоговорящих украинцев.

«Нам придется добиться согласия обеих сторон, каким бы ни было это соглашение, будь то, к примеру, защита российских церквей на Украине или русскоязычных граждан Украины», — отметил Уитакер.

Он добавил, что сейчас есть «определенные рамки» будущего соглашения.

4 сентября специальный представитель Министерства иностранных дел РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил, что ведомство продолжит добиваться осуждения всех фигурантов антицерковного процесса на Украине.

Он отметил, что российская сторона постоянно транслирует крайнюю озабоченность ситуацией на Украине. То же относится ко многим иностранным религиозным и политическим деятелям, правозащитным структурам. При этом их беспокойство «до сих пор не находит своего отражения в оценках большинства международных организаций», подчеркнул дипломат.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, кто ответственен за гонения на УПЦ.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами