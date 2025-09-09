На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии анонсировали подписание долгосрочного контракта с западным поставщиком газа

Сийярто: Венгрия подпишет долгосрочный контракт с западным поставщиком газа
true
true
true
close
Global Look Press

Венгрия планирует заключить контракт с западным поставщиком газа, но не отказывается от российского «голубого топлива». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, сегодня на международной выставке Gastech в Милане будет подписан «самый объемный и долгосрочный контракт, который мы когда-либо заключали с западным поставщиком».

Он отметил, что в планах Венгрии не заменять существующие источники энергии, а привлекать новые в рамках энергетической диверсификации.

«Российские источники останутся, и мы привлечем новые», — написал он.

1 сентября Сийярто заявил, что его страна с начала года получила из России более 5 млрд кубометров газа. Он отметил, что никогда до этого по газопроводу «Турецкий поток» в Венгрию не поступало столько газа за год, как в текущем. По словам министра, в день из России в Венгрию поступает рекордный объем «голубого топлива» — около 21 миллиона кубометров.

В конце августа глава МИД Венгрии заявил, что именно от торгово-экономического взаимодействия Европы с Россией зависит безопасность региона. По мнению Сийярто, Европа не может быть конкурентоспособной без взаимодействия с РФ.

Ранее в Венгрии оценили запасы газа на зиму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами