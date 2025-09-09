Венгрия планирует заключить контракт с западным поставщиком газа, но не отказывается от российского «голубого топлива». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, сегодня на международной выставке Gastech в Милане будет подписан «самый объемный и долгосрочный контракт, который мы когда-либо заключали с западным поставщиком».

Он отметил, что в планах Венгрии не заменять существующие источники энергии, а привлекать новые в рамках энергетической диверсификации.

«Российские источники останутся, и мы привлечем новые», — написал он.

1 сентября Сийярто заявил, что его страна с начала года получила из России более 5 млрд кубометров газа. Он отметил, что никогда до этого по газопроводу «Турецкий поток» в Венгрию не поступало столько газа за год, как в текущем. По словам министра, в день из России в Венгрию поступает рекордный объем «голубого топлива» — около 21 миллиона кубометров.

В конце августа глава МИД Венгрии заявил, что именно от торгово-экономического взаимодействия Европы с Россией зависит безопасность региона. По мнению Сийярто, Европа не может быть конкурентоспособной без взаимодействия с РФ.

