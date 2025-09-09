Протестующие в Непале заявили, что страна «перешла под их контроль», митингующие также выступили с требование формирования нового правительства и выборов. Об этом сообщает телеканал India Today.

В ходе акций протеста 9 сентября избили экс-премьера Шера Бахадура Деуба и его супругу, министра иностранных дел Арзу Рану Деуба.

Во вторник у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) (Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

При этом в посольстве РФ в Катманду заявили, что информации о пострадавших гражданах России, равно как и о любых других иностранцах, в результате антиправительственных протестов в Непале нет.

Ранее членов правительства Непала эвакуировали на военных вертолетах.