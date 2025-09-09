На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Санду рассказала о планах России «захватить Молдавию у урны для голосования»

Президент Санду: Россия хочет захватить Молдавию у урны для голосования
true
true
true
close
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила о важности предстоящих парламентских выборов в стране, по итогам которых будет принято решение о будущем государства. Об этом она сообщила во время выступления в Европарламенте, трансляцию вел портал NewsMaker.

По ее словам, по результатам голосований будет решено, «стабилизируем ли мы себя как стабильная демократия на пути к членству в ЕС, как надежный сосед» или «Россия превратит нас в угрозу на юго-западной границе Украины».

Как утверждает Санду, Россия якобы хочет «захватить Молдавию у урны для голосования», использовать ее против Украины и превратить в «стартовую площадку для гибридных атак в Европейском Союзе».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Кишинев по случаю дня независимости подтвердили поддержку европейских устремлений Молдавии. Макрон отметил прогресс республики в проведении реформ правовой системы и государственного управления, необходимых для вступления в ЕС.

Парламентские выборы запланированы на 28 сентября.

Ранее ЦИК Молдавии утвердил к парламентским выборам только два участка для голосования в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами