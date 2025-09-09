Санду рассказала о планах России «захватить Молдавию у урны для голосования»

Президент Молдавии Майя Санду заявила о важности предстоящих парламентских выборов в стране, по итогам которых будет принято решение о будущем государства. Об этом она сообщила во время выступления в Европарламенте, трансляцию вел портал NewsMaker.

По ее словам, по результатам голосований будет решено, «стабилизируем ли мы себя как стабильная демократия на пути к членству в ЕС, как надежный сосед» или «Россия превратит нас в угрозу на юго-западной границе Украины».

Как утверждает Санду, Россия якобы хочет «захватить Молдавию у урны для голосования», использовать ее против Украины и превратить в «стартовую площадку для гибридных атак в Европейском Союзе».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Кишинев по случаю дня независимости подтвердили поддержку европейских устремлений Молдавии. Макрон отметил прогресс республики в проведении реформ правовой системы и государственного управления, необходимых для вступления в ЕС.

Парламентские выборы запланированы на 28 сентября.

Ранее ЦИК Молдавии утвердил к парламентским выборам только два участка для голосования в России.