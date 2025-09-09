Мэр столицы Непала назвал условие для урегулирования кризиса

Мэр Катманду Балендра Шах назвал роспуск парламента Непала одним из условий урегулирования кризиса в стране. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава столичной администрации, которого участники массовых протестов в Непале призвали назначить исполняющим обязанности премьер-министра, призвал граждан к сдержанности. Также он добавил, что люди должны быть готовы к переговорам с руководством армии республики, но выдвинул предварительное условие.

«Парламент должен быть распущен перед началом переговоров», — написал Шах.

4 сентября власти Непала ограничили доступ к нескольким социальным сетям, включая Facebook и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Это вызвало недовольство у граждан и послужило причиной массовых протестов. Во время митингов люди жгли автомобили и перекрывали движение. Более того, активисты подожгли резиденции ряда политиков, в том числе президента и премьер-министра.

9 сентября руководство страны отменило введенные ограничения, но демонстрации и беспорядки не прекратились. Как писало агентство Reuters, на фоне начавшегося кризиса премьер-министр республики Шарма Оли решил уйти в отставку. Аналогичное решение приняли все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала.

Ранее бывший король Непала назвал законными требования протестующих.