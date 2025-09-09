Спецпосланник и зять Трампа отправились в Израиль

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять республиканца Джаред Кушнер провели встречу с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером для обсуждения плана Вашингтона по разрешению конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios.

Отмечается, что перед переговорами 8 сентября Уиткофф и Кушнер, который был старшим советником Трампа во время его первого президентского срока, встретились с главой Белого дома на финальной игре Открытого чемпионата США по теннису. Кушнер в последние недели стал играть более весомую роль в выдвижении предложений по урегулированию конфликта в палестинском анклаве, рассказали источники издания. По их словам, американский лидер похвалил инициативы своего зятя по обустройству Газы после окончания войны.

Новое предложение Вашингтона, направленное ранее Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС, подразумевает освобождение всех израильских заложников в обмен на незамедлительное прекращение огня, после которого стороны начнут переговоры об окончательном урегулировании.

Американский план, указывают источники Axios, включает в себя пункт о полном выводе израильских войск из сектора Газа, но при условии, что новые власти анклава смогут обеспечивать безопасность. Израиль положительно отнесся к этому пункту, однако лидеры ХАМАС выступают против этого из опасений, что израильское государство воспользуется его широкой трактовкой и сохранит свое военное присутствие.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готов передать полномочия по управлению сектором Газа технократам.