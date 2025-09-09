На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спецпосланник и зять Трампа отправились в Израиль

Axios: Уиткофф и зять Трампа встретились с израильским министром по теме Газы
true
true
true
close
Global Look Press

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять республиканца Джаред Кушнер провели встречу с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером для обсуждения плана Вашингтона по разрешению конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios.

Отмечается, что перед переговорами 8 сентября Уиткофф и Кушнер, который был старшим советником Трампа во время его первого президентского срока, встретились с главой Белого дома на финальной игре Открытого чемпионата США по теннису. Кушнер в последние недели стал играть более весомую роль в выдвижении предложений по урегулированию конфликта в палестинском анклаве, рассказали источники издания. По их словам, американский лидер похвалил инициативы своего зятя по обустройству Газы после окончания войны.

Новое предложение Вашингтона, направленное ранее Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС, подразумевает освобождение всех израильских заложников в обмен на незамедлительное прекращение огня, после которого стороны начнут переговоры об окончательном урегулировании.

Американский план, указывают источники Axios, включает в себя пункт о полном выводе израильских войск из сектора Газа, но при условии, что новые власти анклава смогут обеспечивать безопасность. Израиль положительно отнесся к этому пункту, однако лидеры ХАМАС выступают против этого из опасений, что израильское государство воспользуется его широкой трактовкой и сохранит свое военное присутствие.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готов передать полномочия по управлению сектором Газа технократам.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами