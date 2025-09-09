Президент США Дональд Трамп — один из немногих на Западе, кто реально хочет разрешить конфликт на Украине, однако его ждут серьезные внутриполитические трудности. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политик Олег Царев.

Он пояснил, что противники нынешнего главы Белого дома в конгрессе США ждут реванша. К примеру, Трампа могут заставить продолжить финансировать Украину на грядущем принятии бюджета.

«Но сами вопросы войны и мира на Украине могут отойти несколько в сторону. И может возникнуть ситуация, что Трампу придется прогнуться ради принятия бюджета. Он будет вынужден стать немножко [46-м президентом США Джо] Байденом», — сказал Царев.

До этого издание Responsible Statecraft (RS) написало, что Трампу стоит удвоить свои усилия по достижению мира на Украине после слов президента РФ Владимира Путина о том, что если здравый смысл восторжествует, то договориться о прекращении огня будет возможно.

Ранее на Западе сделали «мрачный прогноз» для Украины.