Глава МИД Венгрии примет участие в заседании межправкомиссии в Минске

Сийярто 10 сентября примет участие в заседании межправкомиссии в Минске

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в заседании белорусско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил МИД Белоруссии, передает РИА Новости.

Заседание пройдет в среду, 10 сентября, в Минске. Мероприятие пройдет под председательством глав МИД двух стран.

Планируется обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтику, здравоохранение, строительство, транспорт, туризм, образование и науку.

В белорусском МИД ожидают, что заседание станет важным этапом укрепления двусторонних отношений и реализации совместных проектов в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

