Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в заседании белорусско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил МИД Белоруссии, передает РИА Новости.
Заседание пройдет в среду, 10 сентября, в Минске. Мероприятие пройдет под председательством глав МИД двух стран.
Планируется обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтику, здравоохранение, строительство, транспорт, туризм, образование и науку.
В белорусском МИД ожидают, что заседание станет важным этапом укрепления двусторонних отношений и реализации совместных проектов в экономической, торговой и гуманитарной сферах.
1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многополярный мир уже наступил, а Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу.
Ранее Лукашенко заявил, что Россию для Белоруссии никто не заменит.