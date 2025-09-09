На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Венгрии примет участие в заседании межправкомиссии в Минске

Сийярто 10 сентября примет участие в заседании межправкомиссии в Минске
Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в заседании белорусско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил МИД Белоруссии, передает РИА Новости.

Заседание пройдет в среду, 10 сентября, в Минске. Мероприятие пройдет под председательством глав МИД двух стран.

Планируется обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтику, здравоохранение, строительство, транспорт, туризм, образование и науку.

В белорусском МИД ожидают, что заседание станет важным этапом укрепления двусторонних отношений и реализации совместных проектов в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многополярный мир уже наступил, а Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу.

Ранее Лукашенко заявил, что Россию для Белоруссии никто не заменит.

