Каллас обещала Украине миллионы артиллерийских снарядов

Каллас: до октября ЕС выполнит обещание по поставке Украине 2 миллионов снарядов
Global Look Press

Европа в октябре 2025 года намерена выполнить свое обещание по поставке Украине двух миллионов артиллерийских снарядов. Об этом на выступлении в Европейском парламенте заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Сейчас они (страны-члены ЕС – «Газета.Ru».) также обеспечили 80% процентов боеприпасов от нашей цели в 2 миллиона боеприпасов. К октябрю мы намерены обеспечить 100%», — подчеркнула она.

По словам главы евродипломатии, ЕС продолжает отправлять Киеву боеприпасы, чтобы Украина могла «защитить себя и свое гражданское население».

8 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала о том, что Европа не верит в возможность урегулирования украинского конфликта дипломатическим путем, и поэтому хочет закрыть небо над Украиной при помощи США.

Ранее Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины.

Переговоры о мире на Украине
