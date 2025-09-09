РСТ выпустил рекомендации для российских туристов на фоне протестов в Непале

В РСТ призвали российских туристов в Непале оставаться в безопасных местах

Находящимся в Непале российским туристам следует оставаться в безопасных местах и избегать районов, где проходят протесты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Кроме того, россиянам порекомендовали избегать массовых собраний людей и следить за новостями. Также следует соблюдать все указания местных властей.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Люди жгут шины и перекрывают движение транспорта. Власти ввели в столице комендантский час на неопределенный срок. Посольство России настоятельно рекомендовало туристам из РФ не выходить на улицы города.

Причиной протестов стали ограничения, которые правительство Непала ввело 4 сентября в отношении Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и других соцсетей. 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

Агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Непала Шарма Оли решил подать в отставку в связи с массовыми протестами в стране. По данным издания India Today, причиной такого решения стала неспособность главы кабмина урегулировать ситуацию и усиление давления со стороны протестующих.

Также сообщается, что в отставку подали все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала.

Ранее членов правительства Непала начали эвакуировать на вертолетах.