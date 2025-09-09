На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В мессенджере MAX появился канал правительства России

Правительство России запустило официальный канал в мессенджере MAX
Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный канал российского правительство появился в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, передает РИА Новости.

«Правительство РФ расширяет свое присутствие в социальных сетях и запускает официальный канал в мессенджере MAX», — сказали в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что на канал президента России Владимира Путина в мессенджере Max за сутки подписались 150 тыс. человек.

Канал был создан 8 сентября. В нем опубликованы два поста, которые суммарно набрали более 25 тыс. реакций. К середине дня 8 сентября на канал президента подписались 42,3 тыс. человек.

Telegram-канал Кремля сегодня насчитывает более 292 тыс. подписчиков.

4 сентября пресс-служба MAX сообщила, что число пользователей мессенджера превысило 30 млн человек. В заявлении подчеркивалось, что с момента запуска приложения пользователи отправили с его помощью более 1 млрд сообщений.

Ранее аферисты попросили россиянина скачать MAX и обокрали его на 53 тыс. рублей.

