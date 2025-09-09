На Украине приняли решение о закрытии границы для дипломатов

Правительство Украины запретило выезд за рубеж для бывших и действующих послов

Правительство Украины запретило бывшим и действующим чрезвычайным и полномочным послам покидать страну. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на текст постановления кабмина.

Соответствующее постановление гласит, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения норма о праве на пересечение государственной границы не распространяется на лиц, имеющих дипломатический ранг чрезвычайный и полномочный посол и прекративших дипломатическую службу.

Издание отмечает, что ранее практически все высокопоставленные дипломаты на Украине занимали должности послов. В частности, это касается и бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который покинул страну незадолго до этого запрета.

Кулеба считает, что соответствующая мера была введена непосредственно против него. Он связал это с критикой украинских властей в связи с закрытием украинских антикоррупционных структур, говорится в публикации.

8 сентября Кулеба заявил, что сбежал из страны из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. Он подчеркнул, что никогда не думал, что ему придется бежать из своей страны, «как вор ночью».

Ранее Зеленский рассказал о предложениях сбежать с Украины.