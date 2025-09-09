На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине приняли решение о закрытии границы для дипломатов

Правительство Украины запретило выезд за рубеж для бывших и действующих послов
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Правительство Украины запретило бывшим и действующим чрезвычайным и полномочным послам покидать страну. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на текст постановления кабмина.

Соответствующее постановление гласит, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения норма о праве на пересечение государственной границы не распространяется на лиц, имеющих дипломатический ранг чрезвычайный и полномочный посол и прекративших дипломатическую службу.

Издание отмечает, что ранее практически все высокопоставленные дипломаты на Украине занимали должности послов. В частности, это касается и бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который покинул страну незадолго до этого запрета.

Кулеба считает, что соответствующая мера была введена непосредственно против него. Он связал это с критикой украинских властей в связи с закрытием украинских антикоррупционных структур, говорится в публикации.

8 сентября Кулеба заявил, что сбежал из страны из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. Он подчеркнул, что никогда не думал, что ему придется бежать из своей страны, «как вор ночью».

Ранее Зеленский рассказал о предложениях сбежать с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами