В МИД заявили, что Россия не станет финансировать ОБСЕ

Дипломат Масленников: РФ будет платить только за тот продукт, что ее устраивает
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Россия будет платить только за тот политический продукт, который ее устраивает. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников.

Таким образом дипломат отметил на вопрос, внесет ли Россия средства в бюджет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2026 год.

По словам Масленникова, касательно взносов по линии ОБСЕ можно сказать, что Российская Федерация готова платить только за нужный ей продукт. Со своей стороны Россия неоднократно отмечала, что в настоящий момент деятельность организации полностью парализована из-за постоянного желания стран Запада свести любые обсуждения по повестке дня к украинскому вопросу, добавил дипломат.

Проект сводного бюджета на 2026 год будет представлен в октябре текущего года. Представитель МИД высказал мнение, шансы на будущее у ОБСЕ, вероятно, есть, если она адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям.

Ранее в МИД заявили о безразличии международных структур к нарушениям прав человека на Украине.

