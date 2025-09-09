На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о подготовке Зеленского к поражению

Аналитик Меркурис заявил, что Зеленский готовится к поражению в конфликте
true
true
true
close
Vadym Sarakhan/AP

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к поражению в конфликте с Россией. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, комментируя заявление украинского лидера о том, что если его страна не завоевана полностью, то это победа.

«Как ни странно, это самое пессимистичное из всего, что Зеленский когда-либо говорил. <…> Возникает ощущение, что Зеленский действительно все больше и больше готовится к концу», — сказал эксперт.

Он также выразил мнение, что предложенный ранее украинским президентом мирный план потерял свою актуальность, так как политик фактически публично отказался от него.

7 сентября Зеленский заявил, что победа Украины в конфликте будет заключаться в том, чтобы ее территория не перешла под полный контроль России. По его словам, для президента РФ Владимира Путина победа — это «полная оккупация» Украины. Зеленский утверждает, что пока этого не произошло, победа остается на стороне Украины.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский негласно согласен с потерей территорий.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами