В Британии заявили о подготовке Зеленского к поражению

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к поражению в конфликте с Россией. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, комментируя заявление украинского лидера о том, что если его страна не завоевана полностью, то это победа.

«Как ни странно, это самое пессимистичное из всего, что Зеленский когда-либо говорил. <…> Возникает ощущение, что Зеленский действительно все больше и больше готовится к концу», — сказал эксперт.

Он также выразил мнение, что предложенный ранее украинским президентом мирный план потерял свою актуальность, так как политик фактически публично отказался от него.

7 сентября Зеленский заявил, что победа Украины в конфликте будет заключаться в том, чтобы ее территория не перешла под полный контроль России. По его словам, для президента РФ Владимира Путина победа — это «полная оккупация» Украины. Зеленский утверждает, что пока этого не произошло, победа остается на стороне Украины.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский негласно согласен с потерей территорий.